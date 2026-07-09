09.07.2026 06:20:39

Trump droht dem Iran mit noch heftigeren Angriffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat verstärkte Angriffe gegen den Iran in Aussicht gestellt. Die Attacken des US-Militärs seien Vergeltungsmaßnahmen für vom Iran beschossene Schiffe, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. "Sollte sich so etwas wiederholen, wird es noch viel schlimmer kommen!"

Das US-Militär hatte zuvor eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit.

Teheran hat sich zu den jüngsten Angriffen auf die Schiffe bisher nicht offiziell bekannt. Allerdings hatte der Iran erklärt, nur die von ihm vorgegebene Route durch die Straße von Hormus sei sicher.

Eigentlich gilt derzeit eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, Trump hatte diese auf dem Nato-Gipfel in Ankara aber offen infrage gestellt. Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen verständigt. Es sollte eine 60-tägige Verhandlungsphase ermöglichen und den Weg zu einer dauerhaften Beilegung des Konflikts ebnen. Nach den jüngsten Kämpfen ist unklar, ob dieser Zeitplan noch Bestand hat./jcf/DP/zb

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