11.06.2026 14:47:38

Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an./rin/DP/stk

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen notieren im Plus. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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