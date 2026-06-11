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11.06.2026 14:47:38
Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an./rin/DP/stk
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