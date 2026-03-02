|
02.03.2026 18:44:38
Trump: Einsatz im Iran notfalls länger als geplant
WASHINGTON (dpa-AFX) - Für US-Präsident Donald Trump könnte die US-Offensive im Iran notfalls auch länger andauern. Zwar liege man "deutlich vor unseren Zeitprojektionen", sagte Trump. Ursprünglich habe man mit vier bis fünf Wochen gerechnet. Zugleich betonte er jedoch, das Militär habe die "Fähigkeit, weit länger zu gehen". "Was immer nötig ist, wir werden es tun", sagte der Präsident bei seiner ersten Pressekonferenz seit den US-Angriffen auf den Iran am Samstag.
Spekulationen, er könne das Interesse an dem Einsatz verlieren, wies Trump zurück. "Ich werde nicht gelangweilt", sagte er. Die USA verfügten über das "stärkste und mächtigste Militär der Welt" und würden sich durchsetzen.
Trump bekräftigte, die Operation werde mit "unerbittlicher Entschlossenheit" fortgesetzt. Man sei dem Zeitplan sogar voraus, sagte er mit Blick auf militärische Ziele./hae/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.