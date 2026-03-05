|
05.03.2026 20:04:38
Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Noem
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März solle der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Ressort führen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit./ngu/DP/jha
