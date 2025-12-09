KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
09.12.2025 06:13:00
Trump erlaubt Nvidia Verkauf zweitklassiger KI-Chips an China
US-Präsident Trump vergisst seine Sorge um die Nationale Sicherheit, wenn Geld fließt. Und so darf Nvidia die zweitklassigen H200-Chips nach China verkaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,82
|2,71%
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.