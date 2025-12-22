Trump ernennt Sondergesandten für Grönland - Dänemark verärgert

Von Sune Engel Rasmussen

DOW JONES--Die Ernennung eines Sondergesandten für Grönland durch US-Präsident Donald Trump hat in Dänemark eine verärgerte Reaktion ausgelöst und die Sorge über US-Bestrebungen zur Kontrolle des strategisch wichtigen Territoriums in der Arktis neu entfacht.

Trump ernannte den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Gesandten für Grönland. In den sozialen Medien erklärte Trump, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Grönland ist eine autonome Insel, die zum Königreich Dänemark gehört.

Landry nannte es auf X eine Ehre, die ehrenamtliche Position zu übernehmen, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen.

Dänemark sei über die Ernennung nicht informiert worden, teilte Kopenhagen mit. Damit verstärkte sich in der skandinavischen Nation das Gefühl, über die tatsächlichen Ambitionen Washingtons in Bezug auf Grönland im Unklaren gelassen zu werden. Das Territorium macht 98 Prozent des dänischen Staatsgebiets aus.

Man habe es schon einmal gesagt und sage es nun erneut, erklärten die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Premierminister Jens-Frederik Nielsen in einer gemeinsamen Mitteilung. Nationale Grenzen und die Souveränität von Staaten seien im Völkerrecht verwurzelt. Grönland gehöre den Grönländern, und die USA dürften Grönland nicht übernehmen. Die Regierung erwarte Respekt für die gemeinsame territoriale Integrität.

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte, er werde den US-Botschafter einbestellen, um sein Missfallen auszudrücken und eine Erklärung für die Ernennung zu verlangen. Diese sei aus dem Nichts gekommen, sagte Rasmussen. Er sei über die Ernennung und die Erklärung sehr verärgert und finde dies völlig inakzeptabel, sagte der Außenminister dem Sender TV2.

Trump hat seit seiner ersten Amtszeit den Wunsch geäußert, die Kontrolle über Grönland zu erlangen. Er kritisierte Kopenhagen dafür, die Insel nicht angemessen zu sichern. Die dänische Hauptstadt bestimmt die Außen- und Sicherheitspolitik Grönlands. Grönland ist größer als Alaska, größtenteils mit Eis bedeckt und beheimatet etwa 57.000 Einwohner.

