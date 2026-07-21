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21.07.2026 14:27:23
Trump Escalates Canada Tariffs as Mark Carney Holds Firm
The president’s new tariffs on a top U.S. trading partner aim at gaining concessions, but the Canadian government, and the public, have been bracing for the escalation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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