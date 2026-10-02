Trump: Europa gibt große Mengen an Dieselvorräten frei

WASHINGTON (dpa-AFX) - Europa hat sich nach den Worten von Präsident Donald Trump zu einer Freigabe von Dieselvorräten bereiterklärt. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Eine Bestätigung der europäischen Partner lag zunächst nicht vor.

Die Europäer hätten soeben beschlossen, "einen Großteil ihrer umfangreichen Dieselvorräte" freizugeben, teilte Trump mit. Der Prozess werde unverzüglich beginnen. Welche Institution Trump genau meint, geht aus seinen Angaben nicht hervor. Nach Angaben der Europäischen Kommission wäre für eine Freigabe von Dieselreserven die Internationale Energieagentur (IEA) zuständig./jcf/DP/men