Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
12.01.2026 11:17:00
Trump-Familie an milliardenschwerem Hotelprojekt in Saudi-Arabien beteiligt
Während der US-Präsident die Regierungsgeschäfte führt, baut seine Familie die Geschäfte mit anderen Staaten aus. Aktuelles Beispiel sind zwei Bauprojekte in Saudi-Arabien, dessen Kronprinz kürzlich zu Besuch im Weißen Haus war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!