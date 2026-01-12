Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

12.01.2026 11:17:00

Trump-Familie an milliardenschwerem Hotelprojekt in Saudi-Arabien beteiligt

Während der US-Präsident die Regierungsgeschäfte führt, baut seine Familie die Geschäfte mit anderen Staaten aus. Aktuelles Beispiel sind zwei Bauprojekte in Saudi-Arabien, dessen Kronprinz kürzlich zu Besuch im Weißen Haus war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs

