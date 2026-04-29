29.04.2026 22:21:39

Trump findet Opec-Ausstieg der Emirate 'großartig'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump gefällt der angekündigte Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emiraten aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). "Ich finde das großartig", sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Präsident der Emirate, Präsident Mohammed bin Sajid, sei "sehr klug" und wolle wahrscheinlich seinen "eigenen Weg gehen". Trump begrüßte die Entscheidung: "Ich denke, letztendlich ist es gut, um die Benzinpreise zu senken, die Ölpreise zu senken, alles zu senken", sagte er.

Die Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hatten am Dienstag angekündigt, mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem weiteren Bündnis Opec+ auszutreten. Experten rechneten ohnehin mit diesem Schritt, da die Emirate mehr produzieren wollen und können als die für sie vorgesehene Quote. Trump behauptete, dass die Opec nun wahrscheinlich Probleme haben werde.

Kurz nach Bekanntwerden der Ankündigung gaben die Ölpreise zunächst einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne ab. Der Rückgang währte allerdings nicht lang: Die weiterhin festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA und die fehlende Aussicht auf eine zeitnahe Besserung des Ölangebotes überwogen dann, weswegen die Ölpreise am Ende doch zulegten./ngu/DP/he

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