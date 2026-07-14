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14.07.2026 20:50:34
Trump Flip-Flops on Strait of Hormuz, Creating New Risks for Global Economy
The president now wants Gulf nations to invest in the U.S. in exchange for safe passage. Shipping industry experts worry other nations will follow that lead.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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