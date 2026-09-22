Trump fordert 'vollständige wirtschaftliche Isolation Irans'

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei den Vereinten Nationen zu einer "vollständigen wirtschaftlichen Isolation" des Irans aufgerufen. Diese müsse so lange gelten, bis Teheran seine Angriffe auf die Handelsschifffahrt einstelle, seine nuklearen Ambitionen aufgebe und die Unterstützung terroristischer Gruppen beende, sagte Trump bei der UN-Generaldebatte in New York.

Das iranische "Regime" verhalte sich "schlecht", sagte Trump weiter. Dies sei jedoch kein Zeichen von Stärke und Selbstvertrauen, sondern von "Schwäche und Verzweiflung".

Eine vollständige wirtschaftliche Isolation des Irans dürfte allerdings vor allem am Widerstand Chinas und Russlands scheitern. Beide Staaten lehnen den westlichen Sanktionskurs gegen Teheran ab und haben auch im UN-Sicherheitsrat Maßnahmen gegen den Iran blockiert./apo/DP/nas