Trump für Regimewechsel im Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich für einen Regierungswechsel im Iran ausgesprochen. "Es ist Zeit, nach einer neuen Führung im Iran zu suchen", sagte Trump dem Nachrichtenportal "Politico". Die Machthaber in Teheran stützten ihre Herrschaft auf Unterdrückung und Gewalt.

Über den obersten iranischen Führer Ali Chamenei sagte Trump: "Womit er sich schuldig gemacht hat, als Anführer eines Landes, ist die vollständige Zerstörung des Landes und die Anwendung von Gewalt in einem Ausmaß, das es noch nie gegeben hat."

Der US-Präsident fügte hinzu: "Um das Land funktionstüchtig zu halten

- auch wenn dies auf einem sehr niedrigen Niveau geschieht - sollte

sich die Führung darauf konzentrieren, das Land ordentlich zu regieren, so wie ich es mit den Vereinigten Staaten tue, und nicht Tausende Menschen zu töten, um die Kontrolle zu behalten."

Zuvor hatte Chamenei Trump für die landesweiten Massenproteste verantwortlich gemacht. Vor Anhängern in Teheran sagte der Ajatollah, Trump habe persönlich in die Unruhen eingegriffen und die "Aufständischen" ermutigt, weiterzumachen und keine Angst zu haben./brd/DP/zb

