|
25.02.2026 05:20:38
Trump gibt Demokraten Schuld an hohen Preisen in den USA
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, für hohe Lebenshaltungskosten in den USA verantwortlich zu sein. "Ihre Politik hat die hohen Preise verursacht", sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments im Kapitol in Washington. Seine Politik dagegen würde das rasch ändern, behauptete er.
Beim Thema Bezahlbarkeit - einst von Trump als "Schwindel der Demokraten" ins Lächerliche gezogen - versucht der US-Präsident mittlerweile, eigene Akzente zu setzen. Unter anderem sollen sich Bürger dank seiner Regierungspolitik wieder ein Eigenheim leisten können und weniger Zinsen für offene Beträge auf Kreditkarten zahlen.
Tatsächlich straucheln viele Bürgerinnen und Bürger aber weiter aufgrund hoher Lebenshaltungskosten - auch infolge von Trumps aggressiver Zollpolitik./fsp/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.