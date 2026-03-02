02.03.2026 18:18:38

Trump greift erneut früheres Iran-Atomabkommen scharf an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat das frühere internationale Atomabkommen mit dem Iran erneut scharf angegriffen und seinen Ausstieg daraus verteidigt. Das unter Präsident Barack Obama geschlossene Abkommen - der sogenannte Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) - sei ein "schreckliches, gefährliches Dokument" gewesen, sagte Trump bei seiner ersten Pressekonferenz seit den US-Angriffen auf den Iran am Samstag.

Iran hätte ohne seinen Ausstieg "vor drei Jahren" über Atomwaffen verfügt und diese auch eingesetzt, behauptete der Präsident. Das Abkommen habe Teheran faktisch einen "legitimen Weg" zur Bombe eröffnet. Der Ausstieg aus dem Abkommen, genauso wie das aktuelle militärische Vorgehen gegen iranische Einrichtungen sei deshalb notwendig gewesen, um zu verhindern, dass Iran jemals in den Besitz einer Atomwaffe gelange./hae/DP/nas

