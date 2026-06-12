HTC Corporation Aktie
WKN: 779549 / ISIN: TW0002498003
|
12.06.2026 09:23:00
Trump-Handy T1 ist ein umlackiertes HTC U24 Pro aus China
Ein iFixit-Teardown bestätigt: Das Trump-Handy T1 ist ein goldlackiertes HTC U24 Pro – entworfen und gebaut in China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.