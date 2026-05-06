06.05.2026 21:34:39

Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zugesichert, keine Atomwaffen zu besitzen. "Iran darf keine Atomwaffe haben (.) und sie haben dem zugestimmt", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Teheran habe zudem auch bei anderen Punkten zugestimmt - welche das sein sollen, ließ der Republikaner offen.

Trump bezeichnete unterdessen die jüngsten Gespräche mit dem Iran als "sehr gut". "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen Deal machen werden", sagte er.

Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hatte zuvor Berichte als überzogen zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor einem Abschluss eines Abkommens stünden. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft und die Antwort an den Vermittler Pakistan übermittelt, sagte er der iranischen Nachrichtenagentur Isna./hae/DP/he

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