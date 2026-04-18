Trump: Iran kann uns nicht mit Straße von Hormus erpressen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump lässt sich nach eigenen Angaben nicht von der iranischen Blockade der Straße von Hormus unter Druck setzen. Teheran gehe seit Jahren so vor - "damit können sie uns nicht erpressen", sagte er vor Journalisten im Weißen Haus. Trump betonte, dass beide Seiten weiterhin verhandelten. "Wir führen derzeit sehr gute Gespräche. Es läuft wirklich sehr gut", sagte er. Bis zum Ende des Tages könnte es einige neue Erkenntnisse geben.

Am Freitag hatten Irans Außenminister Abbas Araghtschi und Trump die Öffnung der Straße von Hormus für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen verkündet - keine 24 Stunden danach machte das Hauptquartier der iranischen Streitkräfte dies wieder rückgängig. Als Grund wurde die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.

Seit Beginn der Maßnahme hätten 23 Schiffe auf Anweisung der US-Streitkräfte ihren Kurs geändert oder seien umgekehrt, teilte hingegen das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Seeblockade richtet sich gegen Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel./scr/DP/zb