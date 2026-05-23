Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-
23.05.2026 23:13:38

Trump: Iran-Rahmenabkommen 'weitgehend' ausgehandelt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Kriegs inzwischen "weitgehend" ausgehandelt. Der Republikaner schränkte ein, dass das Ganze noch unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder stehe, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

"Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden." Trump nannte als Bestandteil der Vereinbarung, dass die Straße von Hormus geöffnet werde.

Zuvor habe er ein Gespräch mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains, geführt. Trump schrieb weiter, separat habe er auch ein Telefonat mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gehabt./rin/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
22.05.26 KW 21: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.05.26 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen