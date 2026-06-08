Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Iran und Israel nach neuen Angriffen aufgefordert, diese sofort einzustellen. "Israel und der Iran müssen unverzüglich aufhören zu "schießen"", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Mehr fügte er inhaltlich nicht hinzu.

Der Iran hatte am Sonntag wieder Israel angegriffen - erstmals seit Inkrafttreten der zwischen Washington und Teheran vereinbarten Waffenruhe in dem Krieg, den die USA und Israel am 28. Februar begonnen hatten. Trump soll Medienberichten zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgefordert haben, auf Gegenangriffe zu verzichten. Seit der Nacht fliegt Israel nun aber Angriffe auf Ziele im Iran und greift auch weiter im Libanon an./lkl/DP/jha