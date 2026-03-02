02.03.2026 18:18:38

Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran wäre nach Aussage von US-Präsident Donald Trump schon bald in der Lage gewesen, mit seinen Raketen US-Territorium zu treffen. "Das Regime verfügte bereits über Raketen, die Europa und unsere Stützpunkte im In- und Ausland erreichen konnten", sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Washington. "Bald hätte es auch Raketen gehabt, die unser schönes Amerika erreichen könnten."

Trump sagte weiter, das ballistische Raketenprogramm Teherans sei "rasant und dramatisch" gewachsen. Das habe eine klare Bedrohung für Amerika und seine Einsatzkräfte in Übersee dargestellt.

Zudem betonte Trump erneut die Bedrohungslage durch das iranische Atomprogramm. Nach den Angriffen auf Atomanlagen vergangenen Sommer hätten die USA Teheran gewarnt, das Programm nicht andernorts wieder aufzunehmen. "Aber sie haben diese Warnungen ignoriert und sich geweigert, ihr Streben nach Atomwaffen aufzugeben."/ngu/DP/nas

