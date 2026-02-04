Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 14:55:00

Trump Is Courting Chevron, ExxonMobil, and Others on Venezuela. What It Could Mean for Your Energy Portfolio.​

In a move that shocked many, the United States recently arrested Venezuela's leader, Nicolas Maduro. Installed in his place was his vice president, with the United States openly stating it would have a large say in how the country moved forward.The big story on Wall Street is Venezuela's oil, which could be an investment opportunity for you.Venezuela has one of the largest oil reserves in the world, but under Nicolas Maduro's leadership, its oil production floundered. The United States wants to see Venezuela's energy sector grow again, but the country likely can't achieve that alone. This is why U.S. President Donald Trump is pushing global oil companies like Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM) to get heavily involved in the rebuilding process.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chevron Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Chevron Corp.

mehr Analysen
06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 152,42 0,07% Chevron Corp.
Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs 16 910,00 1,87% Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 860,00 1,96% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 124,40 0,47% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex bewegt sich derweil seitwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen