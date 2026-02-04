Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
04.02.2026 14:55:00
Trump Is Courting Chevron, ExxonMobil, and Others on Venezuela. What It Could Mean for Your Energy Portfolio.
In a move that shocked many, the United States recently arrested Venezuela's leader, Nicolas Maduro. Installed in his place was his vice president, with the United States openly stating it would have a large say in how the country moved forward.The big story on Wall Street is Venezuela's oil, which could be an investment opportunity for you.Venezuela has one of the largest oil reserves in the world, but under Nicolas Maduro's leadership, its oil production floundered. The United States wants to see Venezuela's energy sector grow again, but the country likely can't achieve that alone. This is why U.S. President Donald Trump is pushing global oil companies like Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM) to get heavily involved in the rebuilding process.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Chevron Corp.
