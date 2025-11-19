Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
19.11.2025 05:39:14
Trump is not going to COP30 in Brazil, but America is
The Trump administration has trivialized COP30, and is not sending anyone to the climate talks in Belem. But local and regional leaders from across the US want the world to know they're not giving up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!