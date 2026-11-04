Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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04.11.2026 02:59:57
Trump Is Watching Fox News, and He Is Not Thrilled
On a consequential midterm night, the president offered some harsh criticism of the cable news channel on his social media account.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Fox Corp B
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04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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04.11.26
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04.11.26
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04.11.26
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03.11.26
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03.11.26
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03.11.26
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03.11.26
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Analysen zu Fox Corp B
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|Fox Corp B
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