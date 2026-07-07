Trump ist zum Nato-Gipfel in Ankara angekommen

ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist für den Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara eingetroffen. Am frühen Nachmittag (Ortszeit) stieg er dort aus seiner neuen Air Force One. Den Jumbojet hatte Trump vergangenes Jahr in einem umstrittenen Akt als Geschenk vom Golfemirat Katar angenommen - nun nutzte er ihn erstmals für eine Auslandsreise, wie Trump auch der Übersetzerin des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach der Landung stolz erzählte.

Erdogan empfing Trump direkt auf dem Flugplatz Etimesgut, auf dem ein Nato-blauer Teppich ausgerollt wurde. An diesem standen Soldaten für Trump Spalier.

Begleitet wird Trump bei dem Gipfel unter anderem von Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Finanzminister Scott Bessent.

Wie tritt Trump beim Gipfel auf?

Nach Trumps wiederholter Kritik an europäischen Nato-Verbündeten wird mit Spannung erwartet, wie sich der US-Präsident bei dem Treffen verhalten wird. Für die Abschreckungsfähigkeit des Verteidigungsbündnisses ist es zentral, dass die 32 Mitgliedsstaaten Einigkeit demonstrieren. Das gilt nicht nur, aber durch die große Symbolkraft besonders bei ihren Gipfeln.

Der US-Präsident hatte europäischen Partnern zuletzt vor allem mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg vorgeworfen. Für Streit sorgten zudem die Verteidigungsausgaben einiger Bündnispartner, die Trump für zu niedrig befand. Nato-Generalsekretär Mark Rutte dagegen stellte vor dem Gipfel heraus, dass die Bündnispartner der USA ihre Investitionen bereits deutlich gesteigert haben./fsp/DP/jha