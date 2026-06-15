Trump: JD Vance kommt zur Unterzeichnung von Rahmenabkommen

ÉVIAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schickt seinen Vize JD Vance zur Unterzeichnung des Iran-Rahmenabkommens in die Schweiz. JD werde kommen, sagte der Republikaner auf dem G7-Gipfel am Genfersee bei einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf eine Journalistenfrage. Trump ließ offen, ob er selbst in irgendeiner Weise beteiligt sein werde.

Am Vortag hatten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen verständigt. Dieses zieht vertiefte Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges nach sich. Medienberichten zufolge soll Ort der Unterzeichnung Genf sein. Die USA und Israel hatten am 28. Februar den Krieg gegen den Iran begonnen. Seit April galt eine Waffenruhe, es kam aber immer wieder zu gegenseitigen Angriffen.

Im französischen Kurort Évian am Genfersee kommt die Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan gehören, von heute bis Mittwoch zusammen./rin/DP/stw