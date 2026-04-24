Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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24.04.2026 17:21:23
Trump Just Eased Federal Marijuana Laws. Is there an Investment Case for Cannabis ETFs Right Now?
This week brought promising news for the cannabis industry.On Thursday, the Justice Department (DOJ) reclassified marijuana products licensed by states from Schedule 1 -- the most restrictive federal category that includes heroin -- to the less strictly controlled Schedule III. That group includes less-addictive drugs such as testosterone and codeine. That could have major implications for the ailing cannabis industry and is likely to revive investor interest in cannabis stocks and exchange-traded funds (ETFs).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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