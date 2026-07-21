21.07.2026 18:51:38

Trump: Kanada hat USA über Jahre benachteiligt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die jüngst angekündigten höheren Zölle auf kanadische Waren mit einer aus seiner Sicht unfairen Behandlung der USA begründet. Kanada sei über viele Jahre "sehr, sehr hart" gegenüber amerikanischen Landwirten und anderen Bürgern vorgegangen, sagte Trump bei einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun im Weißen Haus.

Er liebe Kanada und die Menschen dort, betonte Trump. Die kanadische Führung habe die USA jedoch seit Jahrzehnten schlecht behandelt. Zugleich behauptete er, Kanada sei wirtschaftlich auf die Vereinigten Staaten angewiesen. "Ohne uns gibt es keine Möglichkeit, dass sie überleben können", sagte der Republikaner.

Trump wies zugleich die Darstellung zurück, die neuen Zölle stünden im Zusammenhang mit den kanadischen Waldbränden. Der Rauch der Brände zieht immer wieder bis in den Norden der USA und beeinträchtigt dort die Luftqualität. Trump hatte Kanada vorgeworfen, seine Wälder nicht richtig zu bewirtschaften - ein Vorwurf, den kanadische Politiker zurückgewiesen haben. Bei dem Treffen wiederholte er die Kritik, betonte jedoch, dies sei eine separate Angelegenheit. Der Rauch habe unter anderem New York und den US-Bundesstaat Michigan schwer beeinträchtigt, sagte Trump./hae/DP/jha

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