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17.09.2026 07:36:45

Trump: Kanadas EU-Assoziation könnte "feindseliger Akt" sein

Von Marianne LeVine

WASHINGTON--Die Aufnahme Kanadas als assoziiertes Mitglied der Europäischen Union könnte nach Aussage von US-Präsident Donald Trump ein "feindseliger Akt" sein. Er drohte europäischen Ländern mit zusätzlichen Zöllen. Der Präsident bezeichnete den Vorschlag als "lächerlich" und charakterisierte Kanada als "furchtbaren Handelspartner". Die Äußerungen folgten auf Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass sie daran arbeiten wolle, Kanada zum ersten assoziierten Mitglied des Blocks zu machen.

In einer Rede vor dem Europäischen Parlament im Beisein des kanadischen Premierministers Mark Carney sagte sie, Europa müsse seine Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Demokratien, insbesondere Kanada, engmaschiger gestalten.

"Wenn sie das tun, und wenn ich denke, dass es sich um einen feindseligen Akt handelt, werde ich sehr schwere Zölle verhängen oder den Handel mit Europa bei vielen Dingen einstellen", sagte Trump auf eine Frage zur möglichen assoziierten EU-Mitgliedschaft Kanadas. "Wenn sie das also tun, wenn Europa das mit böser Absicht tut - wenn es eine gute Absicht ist, ist das in Ordnung -, werden wir sehr hohe Zölle auf Europa erheben."

Die Beziehungen zwischen den USA und Kanada, die enge Verbündete und Handelspartner sind, haben sich in den letzten Wochen zunehmend angespannt. Trump hat Dekrete unterzeichnet, um den Import vieler Milchprodukte, alkoholischer Getränke und Motorräder aus Kanada in den kommenden Wochen zu verbieten - als Vergeltungsmaßnahme für kanadische Zölle, die in Kraft getreten sind. Zudem veränderte er den Umfang einiger bestehender 50-Prozent-Zölle auf Kanada: Während Abgaben auf Zement, Streusalz und einige Krankenhausprodukte aufgehoben wurden, verhängte er 50-Prozent-Zölle auf andere Produkte, darunter bestimmte Geländefahrzeuge, Boote und Käsesorten.

Die USA und Kanada standen Ende August kurz vor einem Handelsabkommen, doch die Gespräche scheiterten in letzter Minute. Trump unterzeichnete daraufhin eine Anordnung, den Lake Ontario an der Grenze zwischen den USA und Kanada in "Lake America" umzubenennen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)

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