Trump: Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weißen Hauses

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die frühere Fernsehkommentatorin Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weißen Hauses. "Ich bin zuversichtlich, dass Katie als neue Pressesprecherin des Weißen Hauses starke Ergebnisse für unser Land erzielen wird", teilte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social mit./ngu/DP/he