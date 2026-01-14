|
14.01.2026 22:58:38
Trump: Kommen mit Venezuela sehr gut zurecht
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er habe ein langes Telefonat mit der Nummer eins gehabt, ohne einen Namen zu nennen. Inhalte machte er nicht bekannt. Aktuell steht die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez an der Spitze des südamerikanischen Landes. Ohne ihren Namen zu nennen, sagte Trump: Sie sei eine großartige Person. Worauf er sich konkret bei seiner aktuellen Einschätzung zu Venezuela bezog - etwa womöglich im Kontext der Ölindustrie oder von politischen Gefangenen - machte Trump nicht deutlich./rin/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel stärker -- DAX letztlich in Rot -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte zulegte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.