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26.03.2026 18:39:38
Trump kritisiert Nato im Iran-Krieg: 'Das war ein Test'
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die ausbleibende Hilfe von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Straße von Hormus im Iran-Krieg erneut kritisiert. Der Republikaner sagte bei einer Kabinettsitzung in Washington: "Das war ein Test für die Nato." Er sei sehr enttäuscht. Man werde sich daran erinnern und "niemals vergessen", drohte er.
Die USA hatten Nato-Verbündete um Hilfe bei der Sicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge gebeten. Dies blieb auch von deutscher Seite aus./rin/DP/jha
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