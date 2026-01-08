Trump kritisiert US-Rüstungsindustrie - Was bedeutet das für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?

US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus.

Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Maßnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfließt, erfolgten "auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Nach seiner Vorstellung sollen Manager solcher Unternehmen zudem nicht mehr als fünf Millionen US-Dollar (rund 4,27 Millionen Euro) pro Jahr verdienen dürfen. So will Trump ein Einlenken bewirken.

Zunächst war unklar, wie der US-Präsident die Verbote durchsetzen möchte und ob er überhaupt derartige Vorhaben in die Tat umsetzen darf. Er erließ am Mittwoch eine Anordnung, in der es hieß: "Unsere Nation kann nur dann in Frieden leben, wenn wir Stärke bewahren." Trump kritisierte, die Rüstungsindustrie habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt - sie sei verleitet worden, die Renditen für Investoren "über die Bedürfnisse unserer Soldaten zu stellen".

Prinzip "Frieden durch Stärke" - "Traum-Militär"

Die zweite Amtszeit Trumps - er ist am 20. Januar ein Jahr im Amt - ist geprägt von einem starken Fokus auf Militäreinsätzen und dem Prinzip "Frieden durch Stärke". Das Verteidigungsministerium ist in "Kriegsministerium" umbenannt worden. Zuletzt hatten die USA in einer Militäroperation den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro gefangengenommen. Sie werfen ihm vor, die USA mit Drogen überschwemmt zu haben.

Trump: Mehr Militärbudget im Jahr 2027

Trump schrieb außerdem auf Truth Social, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf 1 Billion Dollar (gut 850 Milliarden Euro), sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem "Traum-Militär", das man aufbauen wolle.

Der US-Präsident forderte, dass "neue und moderne" Produktionsanlagen gebaut werden müssten - "sowohl für die Lieferung und Wartung dieser wichtigen Ausrüstung als auch für die Herstellung der neuesten Modelle zukünftiger Militärausrüstung". Sobald die "Probleme" gelöst seien, wolle er Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe wieder genehmigen und die Deckelung von Managergehältern aufheben.

Für gewöhnlich dienen Dividendenausschüttungen und Aktienkäufe dazu, Anlegern Investitionen in Unternehmen attraktiver zu gestalten, überschüssiges Kapital an Aktionäre zurückzugeben und den Aktienkurs der Unternehmen zu stützen. Kritiker monieren dagegen, dass dadurch Mittel für langfristige Investitionen, Forschung oder den Ausbau von Produktionskapazitäten fehlen können.

So reagieren die Aktien der US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin, Northrop Grumman & Co.

Die an der US-Börse NYSE notierten Aktien der US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries und RTX gerieten am Mittwoch nach den Trump-Aussagen deutlich unter Druck. Bis zum Handelsende ging es bei der Lockheed Martin-Aktie um 4,82 Prozent abwärts auf 496,87 US-Dollar, Papiere von Northrop Grumman gaben um 5,50 Prozent auf 577,01 US-Dollar nach, Anteilsscheine von General Dynamics sackten um 4,18 Prozent auf 345,64 US-Dollar ab, während Huntington Ingalls Industries 3,03 Prozent auf 356,45 US-Dollar verloren und RTX-Aktien um 2,45 Prozent auf 185,73 US-Dollar fielen.

Im nachbörslichen NYSE-Handel zeichnete sich dann jedoch ein Turnaround ab und die Papiere der US-Rüstungskonzerne konnten allesamt deutliche Gewinne verzeichnen. So legten die Papiere von Lockheed Martin nachbörslich wieder um 6,26 Prozent auf 527,99 US-Dollar zu, Northrop Grumman-Aktien stiegen um 5,72 Prozent auf 610,00 US-Dollar und General Dynamics-Aktien um 4,24 Prozent auf 360,30 US-Dollar. Bei den Papieren von Huntington Ingalls Industries war im nachbörslichen Mittwochshandel ein Plus von 3,24 Prozent auf 367,99 US-Dollar zu sehen, während RTX-Aktien um 3,21 Prozent auf 191,69 US-Dollar anzogen.

Anleger der deutschen Rüstungskonzerne bislang gelassen

Sollte Trump seine Vorschläge durchsetzen können, könnte es womöglich zu Umschichtungen der Gelder der US-Anleger aus US-Rüstungstiteln in die europäische und deutsche Rüstungsbranche kommen. Die Anleger in Deutschland reagieren daher bislang auch gelassen auf den Druck und die Kritik der US-Regierung an den US-Rüstungsriesen und greifen bei den deutschen Rüstungstiteln weiter zu. Vor Beginn des Haupthandels auf XETRA verbuchen die Aktien von Rheinmetall zeitweise ein Plus von 1,37 Prozent auf 1.850,00 Euro, RENK-Aktien legen um 2,28 Prozent auf 63,27 Euro zu, für HENSOLDT-Papiere geht es 2,48 Prozent aufwärts auf 89,00 Euro und Anteilsscheine von TKMS legen um 0,71 Prozent auf 77,50 Euro zu.

