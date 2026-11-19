|
19.11.2026 18:49:38
Trump kündigt für Freitag Pressekonferenz an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen hat US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz für diesen Freitag (12.00 Uhr Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) angekündigt. Er werde unter anderem über Handelsabkommen mit Thailand, den Philippinen und anderen Ländern sprechen, teilte er auf dem Weg zurück nach Washington auf seiner Plattform Truth Social mit. Diese zählen zu den Apec-Ländern - so wie auch China, Australien, Mexiko, Russland und die Vereinigten Staaten.
Trump hatte am Rande des Gipfels Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin getroffen. Danach hatte es lediglich eine kurze Erklärung gegeben, in der unter anderem eine Reform der Vereinten Nationen als Ziel genannt wurde./ngu/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.