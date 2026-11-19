WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen hat US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz für diesen Freitag (12.00 Uhr Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) angekündigt. Er werde unter anderem über Handelsabkommen mit Thailand, den Philippinen und anderen Ländern sprechen, teilte er auf dem Weg zurück nach Washington auf seiner Plattform Truth Social mit. Diese zählen zu den Apec-Ländern - so wie auch China, Australien, Mexiko, Russland und die Vereinigten Staaten.

Trump hatte am Rande des Gipfels Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin getroffen. Danach hatte es lediglich eine kurze Erklärung gegeben, in der unter anderem eine Reform der Vereinten Nationen als Ziel genannt wurde./ngu/DP/jha