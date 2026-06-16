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16.06.2026 12:31:38
Trump kündigt weiteres Treffen mit Selenskyj bei G7-Gipfel an
ÉVIAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich auf dem G7-Gipfel ein weiteres Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Ob es sich um ein Zweiergespräch handelt oder weitere Teilnehmer dabei sein werden, ließ Trump bei seiner Ankündigung offen. "Russland sollte eine Einigung erzielen", sagte Trump zum Ukraine-Krieg.
Selenskyj war bereits am Morgen bei einem Gespräch der G7-Länder dabei gewesen. Selenskyj hatte bei Telegram nach seiner Ankunft beim Gipfel mitgeteilt, dass für die Ukraine eine Stärkung der Flugabwehr das wichtigste Ziel sei. Es brauche zudem diplomatische Anstrengungen, damit Russland seinen Krieg beende.
Die G7-Staaten wollen nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs auch die stockenden Ukraine-Verhandlungen wieder in Gang bringen. Zuletzt hatte sich Vermittler USA beim Ukraine-Krieg auch mit Blick auf den eigenen Krieg im Iran eher zurückgehalten./rin/DP/jha
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