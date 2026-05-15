Trump kündigt zeitnahe Entscheidung zu möglichen Waffenlieferungen an Taiwan an - Sanktionslockerung für China?

Im Streit mit China um weitere US-Waffenverkäufe an die von Peking beanspruchte Insel Taiwan hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten noch keine Entscheidung getroffen.

"Ich werde in nächster Zeit eine Entscheidung treffen", sagte Trump an Bord der Air Force One auf seinem Rückflug in die USA.

Er müsse allerdings zunächst mit "der Person" sprechen, die derzeit "Taiwan leite", sagte Trump, ohne einen Namen zu nennen. Taiwans Präsident ist derzeit Lai Ching-te.

China sieht in den Waffenverkäufen ein Problem, weil es Taiwan für sich beansprucht, obwohl die Inselrepublik eine von Peking unabhängige Regierung hat. Peking will sich Taiwan einverleiben und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren. Die USA unterstützen Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und die Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Worum es in dem Waffenverkauf geht

Der mögliche Rüstungsverkauf hätte einen Umfang von 14 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 12 Milliarden Euro). Der US-Kongress hatte ihn bereits im Januar 2025 vorab genehmigt. Bislang ist das Parlament nach Angaben von Senatoren vor einigen Tagen aber noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Verkäufe an die Inselrepublik von der Regierung in Washington genehmigt wurden.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte beim Treffen mit Trump in Peking vor möglichen Konflikten mit den USA gewarnt, sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", hatte Xi erklärt.

Trump sagte im Flugzeug nun, Xi habe eine sehr klare Meinung zu Taiwan und lehne die Unabhängigkeit der Inselrepublik ab. Er selbst habe sich in keiner Richtung festgelegt, sagte Trump. Er glaube nicht, dass es zu einem Konflikt zwischen den USA und China wegen Taiwan kommen werde. "Wissen Sie, ich denke, das Letzte, was wir gerade brauchen ist ein Krieg, der 9.500 Meilen entfernt passiert", sagte Trump.

Warum China Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans wittert

In Taipeh ist seit 2016 die Demokratische Fortschrittspartei an der Macht. Weil eine Unabhängigkeit Taiwans Teil ihres Programms ist, betrachtet Peking die Regierung als Separatisten.

Präsident Lai erklärte jedoch, eine formale Unabhängigkeit nicht anstreben zu wollen, da der Inselstaat mit seinen 23 Millionen Einwohnern aus seiner Sicht quasi schon ein unabhängiges Land ist. Taiwans Opposition, die im Parlament eine Mehrheit hat und für mehr Austausch mit China eintritt, brachte jüngst einen eigenen Vorschlag für einen Sonder-Verteidigungshaushalt durch, der weitere US-Waffenkäufe vorsieht.

Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China

US-Präsident Donald Trump erwägt, Sanktionen gegen chinesische Firmen zu lockern, die iranisches Öl kaufen. Er werde in den nächsten Tagen darüber entscheiden, sagte der Republikaner auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch in China. Das sei Teil der Gespräche mit Staatschef Xi Jinping gewesen.

Das US-Finanzministerium hatte zuletzt mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die den USA zufolge unerlaubten Handel mit dem Iran treiben sollen. Dabei ging es unter anderem um Raffinerien, die Rohöl aus dem Iran verarbeiten. Die chinesische Unterstützung für den Iran ist ein Spannungspunkt im Verhältnis zwischen Washington und Peking. So sind etwa chinesische Raffinerien ein führender Käufer von Erdöl aus dem Iran.

PEKING (dpa-AFX)