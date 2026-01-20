20.01.2026 13:50:40

Trump lädt Kanada zur Beteiligung an "Golden Dome" ein

Von Gareth Vipers

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat Kanada nach Angaben seines Finanzministers Scott Bessent eingeladen, sich an seinem geplanten Raketenabwehrprojekt "Golden Dome" zu beteiligen. "Grönland ist für sein Golden-Dome-Projekt zum Schutz der USA von strategischer Bedeutung, und er hat Kanada eingeladen, sich daran zu beteiligen, wenn es seinen Anteil bezahlen will", sagte Bessent in einem Interview mit CNBC in Davos.

Bessent erklärte zudem, der Erwerb Grönlands sei ein langfristiges Ziel der USA gewesen. "Das beschäftigt den Präsidenten seit seiner ersten Amtszeit, das beschäftigt die Präsidenten seit 150, 160 Jahren. Das ist nichts Neues", sagte er. Die dänische Insel sei für das Golden-Dome-Projekt, das die USA vor Angriffen schützen soll, von strategischer Bedeutung.

