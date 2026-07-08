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08.07.2026 15:26:33
Trump Lashes Out at Spain: ‘Cut Off All Trade.’ Here’s Why That’s Unlikely.
A move against Spain would face political, legal and practical issues and probably provoke a wider trade war with the European Union. It could also roil markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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