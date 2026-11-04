04.11.2026 05:44:38

Trump lässt Frage neuer Iran-Angriffe offen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist Spekulationen entgegengetreten, er plane nach den US-Zwischenwahlen neue Angriffe gegen den Iran. In einem Interview der britischen "Financial Times" wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA sagte Trump nach Angaben der Zeitung, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff. "Wir scheinen alles zu bekommen, was wir wollen", sagte der Präsident demnach zum momentanen Stand des Konflikts mit der Islamischen Republik.

Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne Washingtons berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen. Der "Financial Times" sagte Trump nun: "Ich bin bereit, wir sind bereit. Wir sind schussbereit, falls wir zuschlagen müssen, aber vielleicht gibt es gar keinen Grund dafür." Am Vortag hatte er bereits dem US-Nachrichtenportal "Axios" am Telefon gesagt, er habe "keine Eile", eine Entscheidung dazu zu fällen.

Angesichts der Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg bemüht sich der Golfstaat Katar weiter um Vermittlung. "Wir bleiben hoffnungsvoll, dass es noch eine Chance gibt für eine Einigung und um Bedingungen zu schaffen für zukünftige Verhandlungen", sagte Außenamtssprecher Madschid al-Ansari./ln/DP/zb

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