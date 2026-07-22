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22.07.2026 02:23:11
Trump Lifts Ban on Direct Flights to Lebanon
The prohibition had been in place since 1985, when it was imposed in response to Hezbollah’s hijacking of TWA Flight 847.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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