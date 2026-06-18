Northern Data Aktie
WKN DE: A0SMU8 / ISIN: DE000A0SMU87
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18.06.2026 04:22:34
Trump-Linked Rumble Rebrands To RUM Group, Unveils Quake AI After $767 Million Northern Data Deal
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|Ausblick: Rumble A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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|Northern Data AG
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|2,72%
|Rumble Inc Registered Shs -A-
|7,29
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