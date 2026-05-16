Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.05.2026 10:13:17
Trump Loaded Up On Palantir Shares Months Before Publicly Praising Defense AI Giant On Truth Social, Records Reveal
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