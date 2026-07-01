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Krypto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

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01.07.2026 07:26:34

Trump machte 2025 über 1,4 Milliarden Dollar mit Krypto-Geschäften

US-Präsident Donald Trump erzielt den größten Teil seines Einkommens mittlerweile aus digitalen Vermögenswerten, die von seiner Politik profitiert habenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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