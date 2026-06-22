BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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22.06.2026 21:53:00

Trump may say he’s banning Wall Street from buying homes. Does the bipartisan housing bill actually do that?

The measure “will take time to meaningfully affect housing affordability and will not resolve voter frustration in that area,” analysts said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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