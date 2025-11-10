Trump Media Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trump Media Technology hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 1,0 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at