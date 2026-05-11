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11.05.2026 06:31:29
Trump Media Technology präsentierte Quartalsergebnisse
Trump Media Technology hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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