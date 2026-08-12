Trump Media Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trump Media Technology hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,080 USD je Aktie generiert.

Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at