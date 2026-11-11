Trump Media Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trump Media Technology präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trump Media Technology ein EPS von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 206,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at