Trump Media Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trump Media Technology hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,170 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen USD – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 1,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,800 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,68 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,62 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at