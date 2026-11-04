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04.11.2026 23:24:59
Trump Media’s Shares Fall to Record Low After Midterms
Trump Media & Technology Group’s stock plunged 24 percent a day after Democrats made huge gains in the midterm elections.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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